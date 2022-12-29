Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr sayfasında

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında ilk günün kura sonuçları İŞKUR tarafından iscisonuc.saglik.gov.tr sayfasında erişime açılırken, kura çekimi bugün 41 il için devam edecek. Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre belli olacak ve Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 5 bin 80’ni temizlik görevlisi, 3 bin 559’u güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı için ikinci gününde belli oluyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde saat 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28-29 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar noter huzurunda sabah 10:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

KURA ÇEKİMİ NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI





KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN İLLER

28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)