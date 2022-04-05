Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekilişi saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek görevlisi ve şoför başta olmak üzere toplam 10 bin kişi istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler düzenlenecek kura çekimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ise İŞKUR esube.iskur.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirilirken, başvuru şartları belirlenen alımlarda Sağlık Bakanlığı işçi alımı için en geniş kontenjanı 4032 ile temizlik görevlisine verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi belirlendi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara ‘da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROSU

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

“Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.”