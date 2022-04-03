Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim elemanı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 15.04.2022
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