Şahinbey Belediye Başkanlığı 19 adet dükkan kiralama ihalesi yapacak

Şahinbey Belediyesi, mülkiyetindeki 19 adet dükkanı ihaleyle kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Şahinbey Belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak. İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir.

Kiraya verilecek taşınmazlar arasında el sanatları üretim ve satış merkezi, tanzim satış mağazası, spor kompleksi, büfe vb. nitelikte ticari alanlar yer alıyor.

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