Sahte karı kocanın böbrek nakli oyunu!

İstanbul’da sahte belgelerle organ nakli yaptırmaya çalışan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. İddiaya göre Endonezya uyruklu böbrek hastası S.M. organ nakli için Aida A. isimli aracıyla anlaştı. Böbreğini 70 bin dolar karşılığı vermeyi kabul eden bir kadın, sahte belgelerle S.M. ile evli gibi gösterildi. Ancak şüphelilerin oyunu polis operasyonuyla bozuldu.

Habip ATAM

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Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşti. “Organ ve Doku Ticareti” konularında çalışma yapan ekipler, özel bir hastaneden gelen şüpheli işlem ihbarı üzerine harekete geçti.

İddiaya göre, Endonezya uyruklu S.M. böbrek hastasıydı ve nakil yaptırması gerekiyordu. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan S.M. kendisine böbrek bulması için Aida A. isimli aracıyla anlaşmıştı. S.M.’nin anlaştığı aracı böbreğini verecek bir kadın bulmuştu. Endonezyalı D.I. isimli kadın ve S.M.’nin nakil ameliyatı için İstanbul'da özel bir hastane ile anlaşmıştı.

SAHTE EVLİLİK BELGESİ

Nakil işlemlerini organize eden Aida A. ve ameliyat olacak 2 isim geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Özel hastaneye sunulan evraklarda böbreğini verecek olan kadın, S.M.'nin eşi olarak kayıtlara işlendi. Ancak durum hastane yetkililerince şüpheli bulunarak polise bildirildi. İncelenen evraklarda, evlilik belgesinin sahte olduğu anlaşıldı.

70 BİN DOLAR

Bunun üzerine S.M. ve D.I. gözaltına alındı. İkiliye aracılık ettiği iddia edilen Endonezya uyruklu Aida A. da Bahçelievler’de yakalandı. Şüpheliler emniyete götürülürken S.M.'nin böbrek nakli için A.A.'nın bulduğu kadınla 70 bin dolar karşılığı anlaştığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Organ ve Doku Ticareti” ile “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Hasta olan S.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken Aida A. ve D.I. tutuklandı.

KURUL İZNİ GEREKİYOR

Para karşılığı organ naklinin yasak olduğu Türkiye’de, yakın akrabaların donörlüğünde her hangi bir izine ihtiyaç duyulmuyor. Ancak akraba olmayan hasta ve donör için valiliklerce uzmanlardan oluşturulan kurul kararına ihtiyaç duyuluyor. Polis ve doktorların da bulunduğu kurul organ kaçakçılığına engel olmak için görev yapıyor. Endonezyalı aracının kurul kararına ihtiyaç duymadan organ nakli yaptırmak için sahte akrabalık oluşturduğu belirtiliyor.

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