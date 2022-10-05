Şakalaşırken arkadaşını öldürdü
Tekirdağ'da bir markette çalışan Berk Batı ve Resul Ilık şakalaştıkları sırada düşerek marketin cam kapısına çarptı. Kırılan kapı nedeniyle yaralanan iki arkadaşta Resul Ilık hayatını kaybetti. Berk Batı ise taksirli ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken mağaza çıkış kapısına çarparak düştü. İki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralandı.
Resul Ilık hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Berk Batı tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Berk Batı çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)