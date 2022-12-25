Salda Gölü’nde endişelendiren görüntüler: Tam koruma istiyoruz

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü'ndeki son görüntüler endişelendirdi. Salda Gölü Koruma Derneği, gölde suyun çekilmeye devam ettiğini belirterek, “Salda, dünya mirasıdır. Salda Gölü için tam koruma istiyoruz” çağrısı yaptı.

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Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya hesabında, Salda Gölü'nde suyun çekilmeye devam ettiğini gösteren bir video yayınladı.

“SU ÇEKİLMESİ HIZLA DEVAM EDİYOR”

Derneğin paylaşımında şunlar kaydedildi:

*Salda Gölü'nde su çekilmesi hızlanarak devam ediyor. Salda, dünya mirasıdır. Salda Gölü için tam koruma istiyoruz. Millet bahçeleri, doğayı meta olarak gören, rant uğruna talan eden bir anlayışın yansımalarıdır.

*Salda Gölü'nde, su temizliği, su seviyesi, göl ve çevresindeki doğal yaşam mutlak korunmalıdır. Salda Gölü'nde beyaz kumsalın oluşmasını sağlayan hidromanyezit, mavi Alg'lerin ipliğimsi yapıları üstüne çökerek stromatolitleri oluşturmaktadır.

“BEYAZ KUMSALDA KARARMALAR OLDU”

*Beyaz kumsalda kararmalar şekillenmeye başladı. Su çekilmesi hızlanarak devam ediyor. Salda Gölü mutlak korunmalıdır.

SALDA GÖLÜ NEREDEDİR? SALDA GÖLÜ’NÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür.

Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır.

Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor.

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.

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