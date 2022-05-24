Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekâtında Zap’ın Karadağ bölgesinde biri gri listede yer alan 4’ü kadın 8 terörist öldürüldü. Teröristlerden üçünün sözde alan sorumlusu olduğu belirlendi.

Özgür CEBE

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PKK'lı teröristlerin sınırdan sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit operasyonu devam ediyor. Zap'ın Karadağ bölgesinde, Mehmetçiğin konumlandığı geçici üs bölgesine saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 8 kişilik terörist gruba yönelik nokta hava harekâtı gerçekleştirildi.

İHA ve SİHA'ların görüntü almasını önlemek için termal şemsiye açarak arazide ilerleyen ve arazi yapısıyla uyumlu kamuflajlı kıyafetlerle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

Teröristlerin bulundukları noktaya Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'yla gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Zap'ın Karadağ alan sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan Faysal Yılmaz ile sözde kadın yapılanması sorumluları Zozan Erenç, Şeyma Sancar ile bölge mayıncısı olduğu tespit edilen Emrah Sezgin, Suriye uyruklu suikastçı Simav Hasan, Naile Mezeh, Evin Şeyho, Bekri Derviş silah ve mühimmatlarıyla ölü ele geçirildi.

Gri listedeki terörist Faysal Yılmaz'ın üzerinde ele geçen dijital materyallerin incelenmesinde, bölgede konumlanan güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırı düzenlemek için basit eylem krokileri ve saldırı planları bulundu. Yılmaz'ın teröristbaşı Murat Karayılan tarafından sorumlu olarak Zap'a gönderildiği bildirildi.

ZAP’A SORUMLU OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Terörist Faysal Yılmaz'ın, 10 yıldan beri dağ kadrosunda yer aldığı ve 2014-2018 yıllarında terör örgütünün Ezidi nüfusun ağırlıkta olduğu Sincar'daki yapılanması olan YBŞ saflarında yer aldığı ve son olarak Zap'ta alan sorumlusu olduğu belirlendi.

Terörist Zozan Erenç'in de Hakurk Kampında uzun yıllar terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı, ardından terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA-Star'ın Zap-Karadağ bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.

ÖZEL GÜÇ BÖLGE MAYINCISI

Dün Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde ise öldürülen biri kadın iki teröristten Mehmet Halil Doğal'ın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri listesinde yer aldığı ve Mergumari bölgesi hareketli takım özel güç yapılanmasında bölge mayıncısı olduğu tespit edildi.

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