Samuray kılıçlı saldırganın cezai ehliyeti tam çıktı
Ataşehir’de, Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Boz’un akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtildi.
İstanbul Ataşehir’de 2021’in kasım ayında 28 yaşındaki Başak Cengiz’i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada Adli Tıp Üst Kurulu’nun hazırladığı rapor okundu. Raporda, Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyeti tam olduğu belirtildi.
Diyarbakır’da tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve Başak Cengiz’in yakınları yer aldı.
Mahkeme başkanının Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelen nihai raporu okumasının ardından duruşma avukat beyanlarıyla devam ediyor.