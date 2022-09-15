Şanlıurfa AKP’de kılıçlar çekildi: Petrol rantı, peyzaj ihalesi, bel altı şantaj ve iş takipçiliği…

Şanlıurfa’da AKP İl Başkan Yardımcılığı ve genel sekreterlik görevini yürüten Yasin Fırat Çiftçi yönetim kurulu üyeliğinden düşürülünce parti teşkilatında kılıçlar çekildi. Çiftçi, isim vermeden il başkanı ve yönetim kuruluna atıfta bulunarak, “Allah’ım esirgesin. Hırsızlık gibi, petrol rantı, peyzaj ihalesi gibi iftira, bel altı şantaj ve iş takibi yapıp ve en önemlisi de yolsuzluk olayları yaşamış olsaydım kendimi asla affetmezdim” dedi.

Özgür CEBE

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AKP Şanlıurfa il teşkilatındaki yönetim kurulu üyeliği sonlandırılmasına rağmen il teşkilatının resmi internet sayfasında halen aktif görevde olduğu bilgisi yer alan Yasin Fırat Çiftçi, parti teşkilatında yolsuzluk, şantaj, iş takipçiliği, petrol rantı kavgasının ayyuka çıktığını ileri sürdü.

“ÜYELİĞİMİN YOLSUZLUKTAN DEĞİL DEVAMSIZLIKTAN DÜŞÜRÜLMESİ DAHA İYİDİR”

Çiftçi, yönetim kurulu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, parti yönetimine ağır ithamlarda ve eleştirilerde bulundu. İl başkanının keyfi tutumuyla partiden tasfiye edildiğini belirten Yasin Fırat Çiftçi, “Sayın il başkanının yönetimde devamsızlığı rutin hale getiren birçok arkadaşımıza tüzüğün ilgili maddesini uygulamayıp mazeretli olmama rağmen sadece şahsıma tüzüğü uygulaması, onun şahsi hırslarından kaynaklandığının göstergesidir. Ancak üyeliğimin devamsızlıktan düşürülmesi, yolsuzluktan dolayı düşürülmekten daha iyidir.” dedi.

“HIRSIZLIK, PETROL RANTI, ŞANTAJ, İŞ TAKİBİ…”

Çiftçi devamında ise, “İyi ki mazeretsiz üç defa toplantıya katılmadığım gerekçe gösterilerek hukuksuz biçimde yönetim kurulu üyeliğim düşürülmüş. Ya Allah'ım esirgesin hırsızlık gibi, petrol rantı, peyzaj ihalesi gibi iftira, bel altı şantaj ve iş takibi yapıp ve en önemlisi yolsuzluk olayları yaşamış olsaydım kendimi asla affetmezdim” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı talihsizliği genel merkezin taktirine bıraktığını belirten Çiftçi, “Gençlik kolları dönemimden bugünlere kadar emek verdiğim, sevda beslediğim partimden ihraç edilmem söz konusu değildir” dedi.

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