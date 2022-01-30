‘Saray, devlet hastanelerinden alınan PCR testine güvenmiyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Özer’in katılımı ile öğretmen kura törenini düzenlenecek. Törene katılacak öğretmen, okul yöneticileri Külliyeye giderek PCR testi verdi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Kılıç, covid testinin Saray’da verilmesi zorunluluğunu soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Özer’e sordu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün öğretmen ataması törenine katılacak. Külliyedeki programa katılacak öğretmen ve okul yöneticiler dün Cumhurbaşkanlığına giderek PCR testi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Kılıç, covid testinin Saray'da verilmesi zorunluluğuna tepki gösterdi ve “Devlet kendi hastanesinde alınan PCR testine güvenmiyorken, milyonlarca vatandaşımız size neden güvensin?” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Meclis katip üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, covid testinin Saray'da verilmesinin zorunlu tutulmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e verdiği iki ayrı önerge ile Meclis gündemine taşıdı.

Kılıç, Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına, Şube Müdürü Serap Yılmaz tarafından okullara gönderilen yazıda, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın da katılımı ile 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğretmen atamaları töreni gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda ilçemiz birleştirilmiş sınıflı köy okullarından 1'er öğretmen, diğer tüm okullarımızdan 1 idareci ve 2 öğretmen isimlerinin, ekte gönderilen tabloya doldurularak, 27.01.2022 saat 10.00'a kadar golbası06_egitimogretim@meb.gov.tr e-postasına ve DYS üzerinden müdürlüğümüze gönderilmesi, törene katılacak tüm idareci ve öğretmenlerin 30 Ocak 2022 Pazar günü Külliye'de 4 No'lu kapıdan, saat 09.00'dan 16.00'ya kadar PCR testlerini vermeleri, gerekmektedir” denildiğini kaydetti.

“DEVLET HASTANELERİ TESTİNE GÜVENEMEYECEK MİYİZ?”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusunun ‘skandal' olduğuna dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi: “Söz konusu bu yazı; Cumhurbaşkanlığı'nın yani sarayın, devlet hastanelerine güvenmediğini gösteren skandal bir yazıdır. Pandeminin başladığı tarihten bugüne kadar korona virüs testleri birçok özel ile kamu ve üniversite hastanesinde yapılmaktadır.

Hadi diyelim özel veya üniversite hastanelerinde alınan PCR testlerine güvenmiyorsunuz, peki devletin kendi hastanelerinde aldığı PCR testlerine de mi güvenmiyorsunuz da pazartesi günü yapılacak öğretmen atama törenine katılacak idareci ve öğretmenlerin PCR testlerini Sarayda alıyorsunuz? Bu durumda insanın aklına şu soru geliyor: Devlet hastanelerinde alınan PCR testlerinin sonucuna göre vatandaşlar bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor veya tutulmuyor.

Ona göre uçaklara, otobüslere biniyor veya binemiyor; kamu kurumları ve AVM gibi birçok yere girebiliyor veya giremiyor. Şimdi bu durumda devlet hastanelerinde alınan korona virüs testlerinin sonucu ne olacak? Hastanelerde yapılan PCR testi ile sarayda yapılacak test arasında bir fark var mı? Var ise bu farklar nelerdir? Bu durumla ilgili kararı kim veya kimler almıştır?

Devlet kendi hastanesinde alınan PCR testine güvenmiyorken, milyonlarca vatandaşımız size neden güvensin? Bir daha sarayda böyle bir tören falan olursa aman resmi yazıya dökmeyin de kimseler duymasın! ‘Devlet kendi hastanesine güvenmiyor' denmesin!”

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