‘Saraya ne kadar elektrik faturası geldi’ sorusuna cevap yok

Son aylarda elektrik ve doğalgaza ardı ardına gelen zamlar vatandaşı canından bezdirirken, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in, TBMM’ye sunduğu Cumhurbaşkanının kullandığı saray ve çalışma ofislerinin elektrik ile doğalgaz bedellerine ilişkin soru önergesi yanıtsız kaldı.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yıl içerisinde ardı ardına gelen yüksek zamlar sebebiyle vatandaş tarihin en yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya kaldı. Birçok platformda geçinemediklerini belirten vatandaş, esnaf ve emekliler şimdi de doğalgaza yapılan yüzde 35'lik zam ile önümüzdeki günlerde gelecek yüksek faturaları kara kara düşünmeye başladı.

Elektrik ve doğalgaza son bir yıl içerisinde yapılan yüksek zamlardan sonra CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllardaki “İtibardan tasarruf olmaz” sözlerini hatırlatarak, TBMM'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanmak üzere soru önergesi sunarak, Erdoğan'ın kullandığı saraylar ve çalışma ofislerine ait elektrik ile doğalgaz fatura bedellerinin kaç lira olduğunu sordu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Şubat ayı içerisinde yönelttiği soru önergesine halen daha cevap verilmediğini ifade ederek, yüksek faturaların kamuoyundan gizlendiğini iddia etti.

“ŞATAFAT VE SALTANATIN BOYUTLARININ BİLİNMESİNİ İSTEMİYORLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı saraylar ve çalışma ofislerinin elektrik ile doğalgaz faturalarının cebinden çıktığını dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik krizin toplumun her kesimi derinden sarstığı bu dönemde cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik ve doğalgaz zamları yapıldı. Yapılan bu zamlar vatandaşın, esnafın ve sanayicinin belini büktü. TÜİK'in yaptığı son açıklamaya göre konutlarda elektriğin birim fiyatı 8 yılda yüzde 440 zamlandı. Daha dün gece, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaza yüzde 50 zam geldi. Bu zamlar, elektriğe de zam yapılacağının habercisi. Yapılan son zamlar ne yazık ki vatandaşa yüksek enflasyon olarak geri dönecek. Ancak nedense hala verdiğimiz soru önergesine cevap veremediler. Çünkü vatandaşın sırtına yükledikleri yükün, yaşanan şatafat ve saltanatın boyutlarının bilinmesini istemiyorlar”

“CUMHURBAŞKANI HALKA NE KADAR KÜLFET YÜKLEDİ AÇIKLANSIN”

Açıklamasında iktidarın fedakarlığı hala halktan bekleyerek sabretmeleri gerektiğini söylediğini dile getiren CHP'li Başevirgen, verdiği soruna önergesine bir an önce cevap verilmesi ve toplumun saraylar ile çalışma ofislerinin faturaları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Başevirgen son olarak şöyle konuştu:

“Vatandaşlar, az gelir çok gider denkleminde yaşam mücadelesi verirken hala neyin fedakarlığını yapacaklar anlamak mümkün değil. İnsanlar evlerinde televizyon ışığında oturuyor. Faturasını ödeyemeyen konut sayısı 4 milyona ulaştı. Kombiyi yakıp ısınmaya kimsenin eli gitmiyor. Açlık sınırı asgari ücretin 675 lira üzerine çıkmışken, zaten düşük olan kazancın büyük bir kısmı bu iki kalem faturaya ödeniyor. Oysaki, Sayın Cumhurbaşkanına tahsis edilen ve hali hazırda kullandığı Cumhurbaşkanlığı Kısıklı Konutu, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yıldız Sarayı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Beylerbeyi Sarayı Çalışma Ofisi, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Beykoz Kasrı ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Sarayı 7/24 cumhurbaşkanının kullanımına hazır olarak bekliyor. Hele ki Külliye bütün gece Ankara'yı aydınlatıyor. Buralara ait elektrik ve doğalgaz faturalarının açıklanması için verdiğim soru önergesi yanıtlanmadı. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Vatandaşın cebinden nasıl bir saltanat sürdüklerini açıklasınlar.”