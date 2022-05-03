Sarıgül, af çağrısını yineledi: Dargınlıkları, kırgınlıkları, geride bırakalım birbirimizi affedelim

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir kez daha af çağrısında bulunarak "Dargınlıkları, kırgınlıkları, geride bırakalım birbirimizi affedelim, helalleşelim" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana Kürkçüler Cezaevi önünde yaptığı açıklamayla bir kez daha genel af çağrısında bulundu.

“DARGINLIKLARI, KIRGINLIKLARI, GERİDE BIRAKALIM BİRBİRİMİZİ AFFEDELİM, HELALLEŞELİM”

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizin, sevgiye, hoşgörüye, şefkat ve merhamete her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ben de bu bayram gününde bütün yurttaşlarımı sevgiyle, muhabbetle kucaklaşmaya çağırıyorum.

* Dargınlıkları, kırgınlıkları, geride bırakalım birbirimizi affedelim, helalleşelim.Toplumsal barışa ihtiyacımız var.Cezaevleri doldu, taştı.

* Cezaevleri bırakın, ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamaz hale geldi.Yargılamaların, verilen cezaların hakkaniyete ve adalete uygun olmadığına dair toplumda bir kanaat oluştu.

“CEZAEVLERİNDEN ÇIKACAK, MAHKÛMLARA MADDİ, MANEVİ, PSİKOLOJİK DESTEK VERELİM, ONLARA SAHİP ÇIKALIM”

* Her ne sebeple, olursa olsun, adil yargılanmadığı için, bir kişinin dahi, özgürlüğünden mahrum kalması insani ve vicdani açıdan kabul edilemez. Bu gerekçelerle, bugün buradan bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da ‘Toplumsal Barış affı’ olsun.

* Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak, mahkûmlara da maddi, manevi, psikolojik destek verelim, onlara sahip çıkalım.

“AFFET TÜRKİYE!”

“Bu bayram gününde, bir kez daha Türkiye'min vicdanına sesleniyorum ” diyen Sarıgül, şunları belirtti:

* ‘Affet Türkiye!’ diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Özgürlük için, barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet…

* Yaptığım bu, toplumsal af çağrısının destek bulacağına inanıyorum. Bizim insanımız, merhametlidir, sevgi doludur, affetmeyi sever. Yanlış yapanları affedecek kadar, yüce gönüllüdür.

* Bütün yurttaşlarımın, kader mahkûmlarının ve ailelerinin, Ramazan Bayramını kutluyor; bayramın, ülkemize ve dünyaya huzur, barış, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum.

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