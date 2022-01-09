Sarıgül: Artık değişim zamanıdır

Adana'da partisinin bölge toplantısında konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Günü kurtaran politikalarla artık bu ülke yönetilemez. Devleti halk için, siyaseti halk için, ekonomiyi halk için yeniden yapılandırmak zorundayız." dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Değişim Partisi bölge toplantısı Adana'da yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül; menfaat için değil, adalet için; ihale kazanmak için değil, milletin rızasını kazanmak için toplandıklarını söyledi.

Genel Başkan Mustafa Sarıgül; “Biz bu partiyi küstüğümüz ya da kızdığımız için değil aynı sorunları konuşmaktan bıktığımız için kurduk” dedi.

Kuruluşunun henüz 1. yılında partilerinin iktidar yürüyüşüne çıktığını, milyonların sesi ve umudu olduklarını ifade eden Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ESKİ SORUNLARI ESKİ SİYASETLE ÇÖZEMEYİZ”

“Günü kurtaran politikalarla artık bu ülke yönetilemez. Devleti halk için, siyaseti halk için, ekonomiyi halk için yeniden yapılandırmak zorundayız

Eski sorunlarımızı eski siyasetle, eskiyen sorunlarımız eskiyen fikirlerle çözemeyiz. Eski yollarla yeni kapılar açamayız.

Zaman, yeni şeyler söylemenin zamanıdır. Zaman, yeni çözümler üretmenin zamanıdır. Zaman, artık değişimin zamanıdır. Bunları yapabilecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisidir.

Diğer partilerin bagajları dolu, günah defterleri kabarık, onların fikirleri denenmiş fikirler, onlar dünkü gazeteler… Kimse okumaz onları.”

“TÜRKİYE FATURA TÜRKİYE'Sİ OLDU”

Türkiye'nin zamlardan ve faturalardan başka bir şey konuşamaz hale geldiğini, çocukların çocukluğunu yaşayamadığını, gençlerin hayal kuramadığını, yaşlıların rahat edemediği anlatan Sarıgül, “Büyük Türkiye, kalkınan Türkiye, gıpta ile bakılan Türkiye gitti. Türkiye, fatura Türkiye'si oldu” dedi.

“Çok sorunumuz var, büyük zorluklarımız var. Ama umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok” diyerek sözlerini sürdüren Sarıgül, atan bir kalbin, çarpan bir yüreğin olması halinde umutlu olmak gerektiğini; Türkiye Değişim Partisinin, Türkiye için atan bir kalp, millet için çarpan bir yürek olduğu söyledi.

Konuşmasında; tarihin akışına, çağın gidişine ters düşen fikirlerin, liderlerin ve partilerin başarılı olamayacağını, yaşadığımız çağın haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe razı olmayanların çağı olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, partilerinin ve fikirlerinin tarihin akışına ve çağın gidişine uygun olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Türkiye Değişim Partisi demokraside eşitlik, adalette eşitlik, eğitimde eşitlik, sağlıkta eşitlik, hizmette eşitlik, nimette eşitlik diyen bir partidir.

Türkiye Değişim Partisi ekonomide adalet, siyasette adalet, vergide adalet, yargıda adalet isteyen bir partidir.”

“DEĞİŞTİRMEK YÜREK İSTER O YÜREK BİZDE VAR”

Partililere, “Tarih bizi bu amaçla bir araya getirmiştir” diyen Mustafa Sarıgül, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“Türkiye'yi değiştirmek yürek ister. O yürek bizde var. O yürek bu salonda var. Türkiye'yi yönetmek kadro ister. O kadro bizde var. O kadrolar, bu salonda var.

TDP kadroları, Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacak kadrolardır.

TDP, milletinin emrinde ve hizmetindedir.”

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