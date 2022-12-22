Sarıgül: Asgari ücretteki artışı olumlu değerlendiriyorum

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 2023 yılı asgari ücretin yüzde 54.6'lık artışla 8 bin 506 TL'ye yükseltilmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 15.00’da Ankara’dan İstanbul’a geldi. Sarıgül, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda gazetecilerin asgari ücrette yapılan artış ile ilgili sorularını yanıtladı.

Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, “Asgari ücret konusunda aylardır süregelen çalışmalar bugün somuta ulaşmıştır. Bugünkü şartlarda ve koşullarda ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz Türkiye Değişim Partisi olarak asgari ücrete verilen rakam şu anda son derece olumludur” dedi.

‘4 AYDA BİR ENFLASYON ORANINA GÖRE ÜCRET SABİTLENMELİ’

Asgari ücretin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini ifade eden Sarıgül konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ancak farklı bir önerimiz var bundan sonra asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyaset malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir.

Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira öbürü 15 lira öbürü 20 lira denmesi doğru bir mantık değildir. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincinde bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve Türkiye’nin gündeminden asgari ücret siyaset malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır.” (DHA)