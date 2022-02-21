Sarıgül: Doymuyoruz, üşüyoruz, geçinemiyoruz!

Vatandaşın adeta belini büken elektrik ve doğalgaz faturalarına tepki gösteren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yaşamak için fatura ödemiyor, fatura ödemek için yaşıyoruz. Doymuyoruz, üşüyoruz, geçinemiyoruz bundan ötesi var mı? Çalışmış, çabalamış emekli olmuş, artık bir oh demesi gereken babamızı, annemizi, teyzemizi ucuz ekmek için kuyruğa sokuyoruz. Bundan kötüsü var mı?" diye sordu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın değerlendirmesi yaptı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ŞARKI GÜZEL AMA HAYAT ZOR”

Sarıgül, Tarkan’ın gündemi sallayan “Geççek” isimli şarkısına ilişkin, “Tarkan ‘geççek’ dedi olay oldu. İşte sanatın ve sanatçının gücü…Tarkan ‘geççek’ de der, ‘kalcak’ da der. Bu sadece bir şarkı, sakin olun beyler… İktidarın köpürmesine de muhalefetin bayram etmesine de gerek yok. Geççek de nasıl geççek? Gelin onu konuşalım. Ekmek kuyrukları nasıl geççek? Gelin onu konuşalım. Şarkı güzel ama hayat zor. Siyaset sanattan ve sanatçıdan elini çekmelidir” ifadelerini kullandı.

“ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SUDAKİ KDV’Yİ YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜN”

İktidara çağrıda bulunan Sarıgül, partisinin, atılması gereken acil adımlar konusundaki önerilerini şöyle sıraladı:

*Esnaflarımızın birikmiş borçlarını faizsiz olarak erteleyin.

*Ticarethane ve konut demeden elektrik ve doğalgaz zamlarını geri alın.

*Elektrik, doğalgaz ve sudaki KDV oranını yüzde 1'e düşürün.

*En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın.

*Asgari ücreti açlık sınırının altında kalmayacak şekilde güncelleyin.

*Çiftçinin traktörüne, nakliyecinin kamyonuna, taşımacının minibüsüne, otobüsüne, taksilere indirimli akaryakıt verin.

*2 bin 927 engelli atamasını 10 bine çıkarın.

*Cem evleri dernek değildir. Cem evleri ibadethanedir. Cem evlerinin giderlerini karşılayın.

*Gençlerimizin kredi ve yurtlar kurumuna olan borçlarına bir çözüm bulun.

*Özel okullarda ve kurslarda çalışan öğretmenlerimizin hakkını verin.

*Askerliğini er ve erbaş olarak yapanların primlerini devlet ödesin.”

“YABANCILARA IRGATLIK YAPMAKTAN BIKTIK”

TL’nin değer kaybına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, “Biz yabancı yatırıma değil, ölücülere karşıyız. Paramız pul, varlıklarımız kelepir mal oldu. Yetişen alıyor. Yabancı yatırımcılar Türkiye pazarına ilgi duyuyormuş, eksik olsun böyle ilgi… Biz yabancı yatırıma karşı değiliz, biz ölücülere karşıyız. Kaliteli yabancı yatırım, kaliteli turist istiyoruz. Yabancılara hamallık yapmaktan, ırgatlık yapmaktan, garsonluk yapmaktan bıktık. Varlıklı olmak, iyi beslenmek, tatil yapmak, gezmek, eğlenmek Han'sın hakkı da Hakkı'nın hakkı değil mi? Hakkı'nın Hans'tan ne eksiği var. Bereketli topraklar üzerinde yaşıyor ama varlık içinde yokluk çekiyoruz” şeklinde konuştu.

“KURTULUŞU EKONOMİK MİLLİYETÇİLİKTE GÖRÜYORUZ”

Vatandaşın adeta belini büken elektrik ve doğalgaz faturalarına tepki gösteren Sarıgül, “Yaşamak için fatura ödemiyor, fatura ödemek için yaşıyoruz. Doymuyoruz, üşüyoruz, geçinemiyoruz bundan ötesi var mı? Çalışmış, çabalamış emekli olmuş, artık bir oh demesi gereken babamızı, annemizi, teyzemizi ucuz ekmek için kuyruğa sokuyoruz. Bundan kötüsü var mı? Nerede insaf, nerede vicdan, nerede merhamet? Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte görüyoruz. Türkiye kendine yeter. Türkiye zengin bir ülke” dedi.

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