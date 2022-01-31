Sarıgül, Erdoğan’a seslendi: Sizi halk seçti de belediye başkanlarını kim seçti?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kar yağışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı CHP'li belediyelere destek çıktı. Sarıgül, "Sayın Cumhurbaşkanının ve Ak Parti'nin kaybettikleri belediyelerin seçim sonuçlarını hâlâ içlerine sindirememeleri tehlikeli bir hal almaya başladı. Sayın cumhurbaşkanı sizi halk seçti de belediye başkanlarını kim seçti? Bırakın belediye başkanlarının karnesini seçmen versin." dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“SİZİ HALK SEÇTİ DE BELEDİYE BAŞKANLARINI KİM SEÇTİ?”

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışında yaşanan durumu hatırlatan Sarıgül,

“Geçen haftaki yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbiriyle mücadele ettiklerini gördük.

Bu yaşananlar karşısında, Allah korusun bir deprem olsa halimiz ne olacak diye hepimiz endişelendik.

Sayın Cumhurbaşkanının ve Ak Parti’nin kaybettikleri belediyelerin seçim sonuçlarını hala içlerine sindirememeleri tehlikeli bir hal almaya başladı.

Sayın cumhurbaşkanı sizi halk seçti de belediye başkanlarını kim seçti? Bırakın belediye başkanlarının karnesini seçmen versin.” dedi.

Sarıgül, afetlerden en az zararla çıkılması için yapılması gerekenleri de maddeler halinde şu şekilde açıkladı:

* Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulmalıdır.

*Belediye sınırları içindeki bölünmüşlük ortadan kaldırılmalıdır. Sorumluluk belediyelere verilmelidir.

*81 ilimizin farklı imkân ve özellikleri var. Hepsini aynı anlayışla yönetemeyiz. Yerel yönetimler reformu yapılmalıdır. Yerel yönetimler güçlendirilmelidir.

“EVLERE FATURA ATEŞİ DÜŞTÜ”

“84 kişi, mutlu ve mesut olsun, bir elleri yağda bir elleri balda yaşasın diye 84 milyon insan cefa çekiyor” diyen Sarıgül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı da eleştirerek,

“Evlere fatura ateşi düştü. Faturalar cepleri yakmaktan çıktı, canları yakmaya başladı. Sayın Erdoğan, doğalgazda, elektrikte fedakârlık yaptık diyor. Sayın Erdoğan sizin göreviniz fedakârlık yapmak değil, pahalılık ve geçim sıkıntısını ortadan kaldırmaktır. Bu millet sizi onun için seçti.” dedi.

İKTİDARI UYARDI

Sarıgül, iktidara uyarılarda bulunarak atılması gereken adımları şu şekilde açıkladı:

* Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarını geri alın.

* Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovatsaatten, 250 kilovatsaate yükseltin.

* Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün.

* Asgari ücreti açlık sınırının altında kalmayacak şekilde güncelleyin.

* En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın.

* Temel ihtiyaç maddelerinden KDV almayın.

* 35 milyon yurttaşımızın bankalara borcu var. Bankalarla masaya oturun, buna bir formül bulun.

* Engelliler başta olmak üzere boşalan kadrolara atama yapın.

* 15 bin öğretmen ataması ihtiyacın çok altındadır. Bu sayıyı 50 bine çıkarın.

* Şehit ve gazi maaşlarını artırın.

* Öğretmenlerin, sağlık personelinin maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkarın.

* 3600 ek göstergeyi bekletmeyin. EYT'lilere haklarını verin.

* Çiftçinin traktörüne, nakliyecinin kamyonuna, taşımacının minibüsüne, otobüsüne, taksilere indirimli akaryakıt verin.

* Otoyol-köprü geçiş ücretlerinde indirim yapın.

* Çiftçiye ucuz gübre verin, mazot verin, elektrik verin.

* Esnafa sicil affı çıkarın.

“ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİ DOLAŞIR DURURSUNUZ”

İktidarın ekonomik politikalarını da eleştiren Sarıgül şöyle konuştu:

“Ekonomi politikalarınız doğru olursa, önünüze çıkan engelleri düzeltir yolunuza devam edersiniz.

Ekonomi politikalarınız yanlışsa ne yaparsanız yapın, varacağınız yer çıkmaz sokaktır. Şaşkın ördek gibi dolaşır durursunuz.

Bugün olan biten budur. Ekonomi politikalarını uygulayan kadroların kararlı, inandırıcı ve tutarlı olmaları gerekir.

Bir yılda, üç kez bakanları, üç kez merkez bankası başkanını, 20 ayda 4 kez TÜİK başkanını görevden alırsanız tutarlı ve inandırıcı olamazsınız.

Yeni TÜİK başkanı sadece rakamları düşürür. Enflasyon yükselmeye devam eder.”

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