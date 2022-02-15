Sarıgül: Türkiye, tavrını Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasına karşı çıkarak göstermelidir

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, “Türkiye, Rusya ve ABD arasında seçim yapmak zorunda değildir. Türkiye, tavrını Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasına karşı çıkarak göstermelidir. ABD ve Rusya çarpışıyor, olan Ukrayna halkına oluyor. Filler tepişiyor, çimen eziliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

“FİLLER TEPİŞİYOR, ÇİMEN EZİLİYOR”

İki ülke arasındaki gerilimi artıran, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı ‘kışkırtan' ve ‘müdahaleye zorlayanın' ABD olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

* Türkiye, Rusya ve ABD arasında seçim yapmak zorunda değildir. Türkiye, tavrını Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasına karşı çıkarak göstermelidir.

* Ukrayna halkının NATO üyesi olmak gibi bir talebi de yok. Halk geçim derdindedir. ABD ve Rusya çarpışıyor olan Ukrayna halkına oluyor.

* Filler tepişiyor, çimen eziliyor. NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Nereye kadar genişleyecek?

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