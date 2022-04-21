Sarıgül’den elektriği kesilen Kılıçdaroğlu’yla ilgili açıklama

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun zamlara dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldığını vurgulayan Sarıgül, "Bu ve benzeri tavırlar siyasetin içinde vardır. Bu nedenle evinin elektriğinin kesilmesini kınıyorum. Sorumluları bu yanlıştan derhal dönmeye çağırıyorum" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elektrik faturalarına gelen zamlara dikkat çekmek amacıyla faturasını ödemeyen ve bugün itibariyle evinin elektrikleri kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

“YAKIŞIKSIZ BİR HAREKET”

Yazılı bir açıklama yapan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun zamlara dikkat çekmek için böyle bir yol izlediğini vurgulayarak, “Bu ve benzeri tavırlar siyasetin içinde vardır. Bu nedenle evinin elektriğinin kesilmesini kınıyorum. Yakışıksız bir hareket olarak görüyorum. Siyaset husumet değildir, siyaset tahammül etmektir. Sorumluları bu yanlıştan derhal dönmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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