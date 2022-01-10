Sarıgül’den iktidara: 20 yıldır Ağustos böceği gibi cır cır öttünüz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Elektriğe yapılan zamların nedeninin kömür ve doğalgaz fiyatlarının artması olarak gösterilmesine karşı çıkan Sarıgül, “20 yıldır siz ne yaptınız? Ağustos böceği gibi cır cır öttünüz. Yerli enerji kaynaklarına neden ağırlık vermediniz?” diye sordu.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın açıklamasını yaptı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını tebrik ederek konuşmasına başlayan Sarıgül, basın mensuplarına Türkiye Değişim Partisi iktidarında korkmadan yazıp çizeceklerini, haber yapacaklarını, iktidarın medyasının olmayacağı sözünü verdi.

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisinin takip ettiği konularla ilgili şu talepleri dile getirdi:

• Engellilerimizin 10 bin atama talebi karşılanmalıdır.

• Tütün ticaretine konulan yasak ertelenmeli ve kaldırılmalıdır.

• 3600 ek gösterge bu yıl içinde değil derhal çıkmalı, EYT'lilerin hakkı verilmelidir.

“Fransız'ı, Amerikalısı bizim suyumuzu bize satıyor. Biz de damacana ve şişe suyu fiyatları aldı başını gidiyor diye şikayet ediyoruz” diyen Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi iktidarında herkesin musluktan temiz su içebileceğini söyledi.

PARAYA MI SIKIŞTINIZ VALİZ Mİ TOPLUYORSUNUZ?

Sarıgül, iktidarın devletin limanlarını, arsalarını, binalarını devrettiğini, orman arazilerini, askeri kışlaları imara açtığını, dolar karşılığı vatandaşlık hakkı sattığını belirterek, “Paraya mı sıkıştınız yoksa valiz mi topluyorsunuz” dedi.

Haftalık basın açıklamasında ,İstanbul Belediyesi ile ilgili tartışmalara da değinen Sarıgül, belediyelere yönelik baskı ve engellemeleri eleştirerek, “Bu belediyeleri kaybettiklerini artık içlerine sindirmeleri, ayrımcılık yapmamaları lazım” dedi.

20 YILDIR AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ CIR CIR ÖTTÜNÜZ

Elektriğe yapılan zamların nedeninin kömür ve doğalgaz fiyatlarının artması olarak gösterilmesine karşı çıkan Sarıgül, “20 yıldır siz ne yaptınız? Ağustos böceği gibi cır cır öttünüz. Yerli enerji kaynaklarına neden ağırlık vermediniz?” diye sordu.Basın açıklamasında, “Zam, zam, zam, zam… Yazık değil mi bu millete? Gülmeyi unuttuk, sevinmeyi unuttuk. Kıskanılan Türkiye gitti. Fatura Türkiye'si geldi” diyen Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücreti açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret düzeyine çıkaracak şekilde üç ayda bir güncelleyin.Elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeyemeyen yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovatsaatten 230 kilovatsaate yükseltin. Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün.”

ERDOĞAN'IN İNADININ CEREMESİNİ ÇEKİYORUZ

Türkiye'nin Sayın Erdoğan'ın iktisat bilimi kurallarının tersine hareket etmesi ve piyasalarla zıtlaşmasının ceremesini çektiğini anlatan Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan, geri adım atmamak için bulduğu yolları tedbirler diye göstermek, model olarak sunmak gayreti içindedir. Bunlar tedbir falan değildir. Bunlar topu taca atmaktır. Vakit kazanmaya çalışmaktır.Kimsenin sokağa çıktığı yok ama, Sayın Erdoğan muhalefeti sokakla tehdit ederek, gerginlik yaratarak ekonominin konuşulmasını engelliyor. Maalesef bizim dışımızdaki muhalefet bu oyuna geliyor.20 yıldır yaptığı gibi kimlik siyaseti üzerinden muhalefete kendi oyununu kabul ettiriyor. Kendi sahasına hapsediyor, ofsayta düşürüyor.”