Sarıklı amiral Mehmet Sarı’nın akıbeti beşinci kez Hulusi Akar’a soruldu

CHP Milletvekili Murat Bakan, YAŞ toplantısı öncesinde kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak tanınan ve geçen yıl YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Mehmet Sarı hakkında açılan soruşturmanın akıbetini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a beşinci kez sordu.

Sözcü İstanbul

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kamuoyunda ‘sarıklı amiral' olarak anılan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmayı bir kez daha hatırlattı.

Mehmet Sarı'nın, makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerinde giydiği sarık ve cübbe ile çekilmiş fotoğrafları basına yansıyınca hakkında Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda soruşturma başlatılmış ve görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili “TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır ve sonuca bağlamıştır.” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı, 2021 Ağustos'unda YAŞ kararları ile emekliye sevk edilmişti. Yürütülen soruşturmanın akıbeti ise hala bilinmiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a dört kez yazılı soru önergesi vererek, geçen yıl YAŞ kararıyla emekli edilen Mehmet Sarı hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetini soran CHP'li Murat Bakan, bugüne kadar hiçbir önergesine yanıt alamadı. Bakan, beşinci kez Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bakan, şunları söyledi:

BİR TÜRLÜ ÖĞRENEMEDİK

– Bugün YAŞ toplanıyor. Bu yüzden ‘sarıklı amiral' konusunda kamuoyunun hafızasını tazelememiz gerektiğini düşündük. Mehmet Sarı geçen yıl YAŞ kararlarıyla emekli edilmişti. Ancak hakkındaki soruşturmanın akıbetini bir türlü öğrenemedik.

– Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği'nin 25. Maddesine göre: Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

MEHMET SARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

– Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi. Bu ‘ödül,' tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu.

KİMSENİN YANINA KALMAYACAK

– Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler. Mehmet Sarı'yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır.

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