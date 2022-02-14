Satış görevlisi genç kız kamera kayıtlarını izleyince iğrenç olay ortaya çıktı

Okul harçlığını çıkarmak için bir mağazada satış elemanı olarak çalışan 23 yaşındaki üniversiteli genç kız, çocuk reyonunda elbise bakma bahanesiyle gelen bir kişinin kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti. O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Kübra isimli genç kız, şikayetçi olmak için gittiği karakolda ise polislerin umursamaz tavırlarıyla karşılaştığını ileri sürdü.

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İstanbul Mecidiyeköy'de bir mağazanın çocuk reyonunda, okul harçlığını çıkarmak için satış elemanı olarak çalışan 23 yaşındaki Kübra isimli Twitter kullanıcısı, mesai sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin güvenlik görüntülerini izleyince neye uğradığını şaşırdı.

GENÇ KIZ YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Genç kız, olaydan sonra sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşarak, yaşadığı kabusu tweet dizisi yaparak anlattı.

* Pazar günü Mecidiyeköy Meydandaki bir mağazada mesaim sırasında, saat 18.20 civarı, mağazaya girmiş erkek bir şahsın garip hareketler sergilediğini fark ettim. Bir süre dikkat ettiğimde, cinsel organını çıkardığını ve reyonlar arası beni takip edip mastürbasyon yaptığını anladım.

* Ben arkamı döndüğümde kıyafetlere bakıyormuş gibi davranıyordu. Mağaza olduğu ve çocuk reyonu olduğu için, ‘ne alaka herhalde ben yanlış anlıyorum' diye düşündüm. Aynı reyonda çalıştığım iş arkadaşıma mesaj attım. Arkadaşım mesajı görmeyince yanına gidip, ‘telefonuna bak' dedim.

* Bu sırada fark ettiğimi anlayan şahıs mağazadan hemen çıktı. Güvenlik kaydına baktığımızda olaydan emin olduk. Şahsın beni yaklaşık 15-20 dakika boyunca takip ederek, ben kıyafet katlarken, mağaza içinde cinsel organını çıkarıp mastürbasyon yaptığı kayıtlarda açıkça görülüyor.

Olaydan sonra polise giderek şikayetçi olduğunu anlatan genç kız, polislerin kendisini umursamadığını iddia ederek şunları söyledi;

“Bana, fakat yüzünde maske olduğu için pek sonuç alamayacağımı söylediler. ‘Çalışırken üzerinde etek mi vardı?', ‘Adam sana temas etmemiş bundan bir şey olmaz' gibi lafları, umursamaz tavırları ve alaycı gülüşleri bana umudumu iyice kaybettirdi.”

“İLLA TECAVÜZE UĞRAMAM MI GERKİYOR”

Genç kız şunları söyledi; “Üst katta çocuk reyonunda çalışıyorum. Muhtemelen bu kata çıkmasının sebebi, bir çocuğa bu eylemi yapacak olması veya bir çocuğa cinsel organını gösterecek olması. Bu olayın üstünün kapanmasını kesinlikle istemiyorum. 23 yaşında bir üniversite öğrencisiyim ve harçlığımı çıkarmak için haftanın 2 günü çalıştığım mağazanın çocuk reyonunda bir adam beni izleyerek ulu orta mastürbasyon yapıyor ve bu olay umursanmıyor. İlla tecavüze uğramam veya öldürülmem mi gerekiyor?”

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