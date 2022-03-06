Savcı Sayan’dan tartışma yaratan görüntüler

Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan'ın, 'donuyorum' diyen bir vatandaşa götürdüğü kömür yardımı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Orhan BOZKURT

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ‘donuyoruz’ diye mesaj atan bir vatandaşa yaptığı kömür yardımı ve o anları görüntüye alarak paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Sayan’ın kömür yardımı yapılan evin önünde icraatlarını anlatması tepki çekti.

“‘BAŞKANIM KÖMÜRÜM BİTMİŞ’ DİYE MESAJ GELDİ”

Sayan, gece yarısı kendisinden kömür yardımı isteyen bir vatandaş ile arasında yaşananları sosyal medya hesaplarından şu şekilde paylaştı: “Saat 23:50'de telefonuma bir mesaj geldi.. Başkanım kömürüm bitmiş. Utandım kimseye söyleyemedim.. Artık soğuktan dayanamıyorum bana yardım eder misiniz… Ben ve mesai arkadaşlarım gece, soğuk demeden gidip gereğini yaptık.. Biz halkımızın hizmetkarıyız..”

“SİZ SORUMLU DEĞİL MİSİNİZ?”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın gece yarısı donmak üzere olduğu belirten vatandaşın evine kömür taşıdığı anları video çekerek sosyal medyada paylaşması yeni bir tartışma başlattı.

Sayan’ın paylaşımı altına yorum yapan binlerce kişi; “AKP 20 yıldır Türkiye'nin ekonomisine yön veriyor. Başkan senden yardım isteyen o vatandaşın içinde bulunduğu durumdan en çok da AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sen sorumlu değil misin?” diye sordu.

“20 YIL SONRA GELİNEN NOKTA”

Bir başka yorumcu ise görüntüler altına; “20 yıl sonra gelinen nokta. Vatandaş bir torba kömüre muhtaç. Belediye Başkanı asıl görevlerini yapması gerekirken, kömür dağıtarak “şov” yapıyor” diye yazdı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın paylaşımına gelen yorumlardan birsi ise şu oldu: “Bu insanları bu hale getiren hükümeti kim yönetiyor? Utandığını bildirdiği halde, sırf kibrin ve gösterişin için bu insanları ifşa etmen neden? Verdiğin yakıt ve malzemeyi kendi cebinden vermiş gibi sattığın bu caka kime? O insanın utandığı kadar utanma duygun var mı?”

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARI İFŞA ETMİŞ, ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, yılbaşı gecesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ne (Sevgi Evleri) ve Ağrı Çocuk Esirgeme Kurumu'na gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası devlet koruması altındaki çocukların video görüntülerini resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşması büyük tepki çekmişti.

Devlet korumasındaki çocukları ifşa eden Savcı Sayan'ı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet etmişti. Ağrı Belediyesi'nin “Paylaşımları kaldırdık” cevabı üzerine “Dostane Çözüm” kararı alınmıştı.

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