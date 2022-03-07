Savcıyı makam odasında darp etti: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S., adliyedeki makam odasında saldırıya uğradı. Olayın ardından darp raporu alan savcı, saldırgan G.Y.’den şikayetçi oldu. Şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'nin, geçtiğimiz hafta bir dosyada müşteki şüpheli olan G.Y. (44) tarafından adliyedeki makam odasında saldırıya uğradığı öğrenildi.

GÜVENLİĞE SALDIRIP SAVCIYI DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Savcıya odasında hakaret eden şüphelinin, daha sonra odada bulunan güvenlik görevlisi, katipler ve polis memuruna da hakaret ettiği belirtildi. Ardından güvenlik görevlisine de saldıran şüphelinin, savcıyı darp ettiği bilgisine ulaşıldı. Olay sırasında darbe alan savcının darp raporu alarak, saldırgan G.Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

‘ZARAR VERMEK İSTEMEDİM' DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Savcının şikayetinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan G.Y.'nin ifadesinde, “Kimseye zarar vermek istemedim. Zarar vermek isteseydim boksörüm. Zarar verebilirdim” dediği öğrenildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İfadesinin ardından G.Y., “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı direnme”, ve “kamu görevlisini yaralama” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin kaçma şüphesi bulunmamasını ve delillerin toplanmış olduğunu gerekçe gösteren Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddetti. Hakimlik, şüpheli hakkında bir ay süreyle ev hapsi ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan saldırıya uğrayan savcının, şüphelinin serbest bırakılmasına ilişkin karara itiraz ettiği de öğrenildi.