Savunma Sanayii Başkanı: Rusya S-400 konusunda ketum

Rusya ile ilişkilerin Ukrayna krizinden etkilenmemesi için çalıştıklarını belirten SSB Başkanı İsmail Demir, S-400 sürecine ilişkin "S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler" dedi.

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Rusya ile ilişkilerin Ukrayka krizinden etkilenmemesi için çalıştıklarını belirten Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Başkanı İsmail Demir, HAVELSAN’da basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

‘F-16DA İLK HABERLER OLUMLU’

ABD ile F-16 sürecine ilişkin bilgi veren İsmail Demir “F-16 görüşmelerine CAATSA yaptırıma tabi tutulduğumuz için SSB ve şahsım devre dışıyız. O sistemde yokuz. O görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız. SSB olarak görüşümüz F16 modernizasyon işlemlerinin Türkiye’de çok hızlı devreye alındığını, yetkinliğimizin ileri olduğunu belirtip, hızla projeleri yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Elimizdeki F-16ların kabiliyetleri yetkin hale gelmeye hazır, teknoloji eksikliğimiz yok” diye konuştu. Demir, Pakistan’ın ATAK helikopterinde Çine yönleneceği yönündeki iddialara ilişkin, “Pakistan makamlarının ciddi arzu ve talepleri var” dedi.

‘BAŞTAN İKİ SİSTEM KONUŞTUK’

İsmail Demir, S-400 sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

“S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler. Bu uzun süre aldı ve bu ilişki çerçevesinde biz belirli aşamaları kat edebileceğimize inandığımız çerçeve için çalıştık. Çizebildiğimiz noktaya geldiğine inanıyorum. Biz ilk günden beri masaya iki parti için oturduk. Baştan iki sistem konuştuk.

F-16 modernizasyonunda Türkiye’nin iyi noktada olduğunu söylüyorum. Ondan sonrası ihtiyaç makamlarının planlaması ile ilgili alternatiflerdir. Ortaya sunulan alternatiflerin talep edilmesi durumunda SSB, proje ile ilgili elimizden gelen her türlü aksiyonu alıp harekete geçebilir. F-35 programının uzun vadede bize bazı kazanımları vardı.

Bunlar ortadan kalktı tabi; ama masadan bunları kaldırmayacağız. Bu devam edecek. O açıdan F-35 konusunda Türkiyenin tek taraflı çıkartılmayacağını söyledik. Bunun anlaşma hükümlerince yapılması mümkün değil. Müzakereler devam edecek.”

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