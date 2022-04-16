Sayan, 500 kişilik sahur verdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile geçtiğimiz hafta 700 kişilik müzikli sahur programı düzenleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu kez 500 kişilik bir sahur programında gençlerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahur programına telefon aracılığıyla katıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber geçtiğimizde günlerde 700 gençle sahurda bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kahvaltı maliyeti ve müzikli program nedeniyle birçok eleştiri alarak gündeme gelmişti. Sayan, bu defa aynı mekanda 500 gençle yeniden sahur programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, eleştirenlerin Ağrılı gençleri sadece terör ve huzursuzluk içinde gördüklerini ve eleştirilere rağmen her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bu tür programlarda bir araya geleceklerini vurguladı.

SOYLU:UMRUMUZDA DEĞİL

Telefon aracılığıyla sahur programında gençlere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelen geçenlerin ve kendilerinin gelen eleştirileri umursadıklarını belirterek, “Birlikte ne kadar rahmet varsa birlik o kadar bazılarını rahatsız ediyor. Geçen hafta verdiğiniz sahur hakikaten orada Ağrılı genç arkadaşlarımızın birlik içerisinde kendi değerlerimizi, bize öğretilenleri hatırlatan bir süreci ifade ediyordu. Ama maalesef bunlardan bir haber olanlar, birlikte oruca kalkmanın, birlikte bir ibadetin başlangıcını paylaşmanın ne demek olduğunu hatırlamayanlar ve bunu istismar etmek isteyenlere buradan söylemek istiyorum ki Ağrı'da ki kardeşlerimizin hiç umrunda değiller, bizim de hiç umurumuzda değiller.”

SAYAN : KISKANANLAR ÇATLASIN

Düzenlenen sahur programında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, birlik ve beraberlik içinde yapılan kahvaltıyı hazmedemediklerini, Ağrı'yı sadece terör ve huzursuzlukla andıklarını söyleyerek, “İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Böyle güzel bir sahurda beraberiz. Bizi kıskananlar çatlasın diyeceğim. Biz ne yaptık çok merak ediyorum. Niye bu kadar üzerimize geldiler, neden bu kadar küçümsediler, neden bir sahuru bize çok gördüler gerçekten anlamış değilim” dedi.