Şebnem Şirin cinayetinde karar çıkmadı

Denizli’de geçtiğimiz yıl ayrıldığı erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin cinayetinde karar çıkmadı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık avukatı sağlık sorunları nedeniyle katılamayınca duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Selami AYDIN

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Denizli'de geçtiğimiz yıl eski erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in duruşmasında karar çıkmadı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü celsesi görülen duruşmaya sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatı Hamdi Işıklı sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Mahkemeye doktor raporu sunan Işıklı erteleme talep etti.

Duruşmaya sanık Zıbıncı Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SETBİS sistemi ile katıldı. Şirin'in ailesinin avukatlarının yanı sıra Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Yahya Altınay da duruşmada hazır bulundu.

‘KARAR BEKLENİYORDU'

Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Karar beklenen duruşma sanık avukatının hazır bulunmaması nedeniyle 30 Eylül tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatının bir sonraki celsede hazır bulunmaması durumunda CMK kapsamında sanığa avukat temin edilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay 27 Ekim 2021 günü Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ne bağlı Kınıklı Mahallesi'nde bir apart dairesinde meydana gelmişti. Sabaha karşı katil zanlısı Furkan Zıbıncı (25) ve Şebnem Şirin (25) arasında tartışma çıktığı ileri sürülmüştü. Bıçakla saldıran Zıbıncı 11 bıçak darbesi ile genç kadını öldürmüştü.

Cinayeti gürültüyü duyan komşuların polise haber vermesi ortaya çıkardı. Daha sonra olayı babasına anlatan ve teslim olan Zıbıncı'nın telefonunda yapılan incelemede cinayete ilişkin notlara rastlanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş mütalaasında şüphelinin cinayeti planladığını, üç saate yakın eziyet çektirdiğini belirterek, ‘Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi, Tasarlayarak Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını ve takdir indirimlerinin uygulanmamasını istemişti. Savcının mütalaası duruşmayı takip edenler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

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