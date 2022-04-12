Sedat Kılınç’a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile ekonomi eleştirileri sonrası MHP'den istifa etmesiyle gündeme gelen Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun televizyon kanalının olduğu binaya girdikleri ve iş insanı Sedat Kılınç'ı binadan çıkardıktan sonra yumruk atarak, itekledikleri görüldü.

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Kayseri’de, 8 Nisan günü ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darp edildi.

İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre darp edildi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gazeteci Azim Deniz ve konuğu Sedat Kılınç binaya girmeden önce 7 kişilik bir grubun gelerek, binanın yanında bulunan kafede oturdukları görüldü.

Ardından Azim Deniz ve Sedat Kılınç binaya girdikten sonra 100’e yakın kişinin bina önüne geldiği ve çok sayıda kişinin binanın içine girdiği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Bir süre sonra binadan çıkartılan Sedat Kılınç’a yumrukla vurulup, iteklendiği görüldü. Bu sırada gazeteci Azim Deniz’in de binanın dışına çıktığı görüntülerde yer aldı.

Bir kişinin yine gazeteci Azim Deniz’e yumruk atmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Sonrasında güvenlik kamera görüntülerinin dışına çıkan Kılınç, bina önündeki beyaz cip ile olay yerinden ayrıldı.

EKONOMİYİ ELEŞTİRİP PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Kocasinan İlçe Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. Kılınç, “Yaşadığımız yer belli. Enflasyon yüzde 36 değil neredeyse yüzde 80 var yani. Her şeyin fiyatı arttı” demişti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da zamlar nedeniyle vatandaşın zor günler geçirdiğini ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylemiş ve partisi tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy’a destek vererek partisinden istifa etmişti. Kılınç, “Söylediğine bakıyorum doğru mu evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize de gerek yok. Partim olan MHP’den istifa ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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