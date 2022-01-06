Sedat Peker davasında yeni gelişme

Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında Sedat Peker’in de bulunduğu 17’si tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti sanıklardan Ali Aydın’ın adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliyesine karar verdi. Öte yandan geçtiğimiz hafta görülen duruşmada da tutuklu 12 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 17’si tutuklu 92 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ozan Batıgün, Sedat Peker’in sadece açılışlarına ve mitinglerine gittiğini, fotoğraf çektirdiğini ve başka bir alakasının olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

OLAY GÜNÜ KURBAN ALMAYA GİTTİKLERİNİ ANLATTI

Olay günü kurban almaya gittiklerini anlatan sanık Süleyman Onur Kepenekçi, 4 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, “Cahit Çetin'i tanımıyordum. Böyle bir şey olacağını bilsem arabadan inmezdim bile ben. Örgüt suçlamasıyla ilgili bırakın Sedat Peker'i, örgüt üyelerinin de hiçbirini tanımıyordum. Beni tanıyan varsa söylesin. Varsa bir fotoğrafım, mitingine gitmişliğim söylesin. Allaha şükür kimse de beni birisini öldürmek için azmettiremez” diye konuştu.

CAHİT ÇETİN’İ KENDİSİNİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Sanık Yusuf Yağma da Cahit Çetin'i bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını savunarak, “O akşam kurban almaya gidecektik. Küfür etti bana. Bununla bir daha göz göze geldim. Sonra arabaya atladım. Silahı aldım, ayaklarına sıktım. Şimdi Sedat Pekerci oldum. Olay günü Yahya Kemal Osmanoğlu, ben, Süleyman Onur Kepenekçi ve Emre Topaloğlu dördümüz gittik. Ben Yahya ile sürekli görüşüyordum. Kurban alacaktık biz de. Arkadaşlar kurban alacaktı, kurban oldular. Burçin Bal ölen vatandaşın yanındaydı. Ben ona da ateş edecektim aslında. O da bana küfür etti çünkü. Şimdi burada suç ortağı olduk kendisiyle. Olayda kimsenin bir hatası yoktur benim dışımda” şeklinde konuştu.

‘SEDAT PEKER İLE ALAKAM YOK'

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Emre Topaloğlu, ise şu ifadeleri kullandı;

*Ben tetikçi değilim. Kimsenin de tetikçisi değilim. Yahya Kemal Osmanoğlu beni aradı ‘akşam boşsan kurban alımı var, gelmek ister misin?' dedi. Ben de ‘olur' dedim. Cahit Çetin'i de tanımıyorum. Burçin Bal'ı da tanımıyorum. Sedat Peker ile alakam yok” dedi.

*Çekmeköy'e gittiklerini anlatan sanık Emre Topaloğlu, “Ben arabadan aşağı inmedim. Yusuf Yağma ve Yahya Kemal Osmanoğlu aşağı indi. Bir tartışma oldu.

*Ben araca bindim yavaş yavaş götürdüm. Tam Yahya Kemal Osmanoğlu'nun yanına geldim ‘araca bin' dedim. Bu sırada Yusuf Yağma arka koltuktan silahını alarak ağzına mermiyi verdi.

SAVCI, TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçların katalog suçlar oluşu, kaçma ihtimalleri, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı ve tutuklama sebeplerinin varlığının göz önünde bulundurularak, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanıklar ise söz alarak tahliyelerini istedi.

BİR SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Aydın'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliyesine karar verirken, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

12 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta görülen duruşmada da tutuklu 12 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliye kararı verilmişti. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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