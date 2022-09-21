Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikçe 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur, emniyetteki işlenlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Olur, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SEVK YAZISININ İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı belirtildi.

Sevk yazısında şüphelinin, örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulanarak, zanlının savunmasında, örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar tatile gittiğini söylediğine işaret edildi.

Olur’un örgüt lideri ile görüşme gerçekleştirdiğine, kendi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övücü nitelikli paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan yazıda, şüphelinin Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

Sevk yazısında şüpheli Olur’un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.

Hakimlik, Emre Olur'un ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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