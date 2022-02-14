Sedef Kabaş’ın avukatı iddianamenin iadesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözlerinden dolayı da ceza verilmesi istenmişti. Ancak bakanlara yönelik suçlamada Kabaş'ın savunmasının alınmadan ceza talep edildiği ortaya çıktı.

Ümit TÜRK

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“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince 22 Ocak’ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma geçen hafta tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı TV programında zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 7 yıla kadar hapsi istenirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla toplam 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edilmişti.

HUKUKİ GARABET

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, iddianamenin gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne bu sabah bir dilekçe yazarak iddianamenin iadesini istedi. Poyraz dilekçesinde, “Müvekkileme savunma hakkını bile kullandırmadan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılması büyük bir hukuki garabet olup Sayın Mahkemenizce CMK 174. maddesine istinaden iddianamenin iade edilmesini talep ederiz.” dedi.

“AİHM KARARI UYGULANSIN”

Dilekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, facebook paylaşmları nedeniyle tutuklanan Vedat Şorli’ye ilişkin verdiği kararına dikkat çeken Poyraz, “AİHM, başvurucunun tutuklanmasını ve hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa da, hapis cezasına mahkum edilmiş olmasını, başvurucu üzerinde caydırıcı etki yaratması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmiştir.” diyerek Kabaş’ın benzer suçlamayla tutukluluk haline son verilmesini talep etti.

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