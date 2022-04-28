Sedef Kabaş’ın sözlerini paylaştığı için tutuklanmıştı! Alp Emeç tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç, tahliye edildi.

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İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. Emeç’in tutuklanma gerekçesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü kendi hesabından paylaşıp silmesi olarak gösterildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 2 hafta cezaevinde kalan Emeç’le ilgili İYİ Parti’den açıklama geldi, “Cezaevindeki İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç bugün tahliye olmuştur” denildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet yerini buldu, sevgili Alp Emeç tahliye oldu” ifadelerini kullandı.

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