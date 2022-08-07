Şeftali para etmeyince kürekle kasalara doldurularak firmalara verildi

Geçen yıl dalında kilosu 10 liraya müşteri bulan şeftali, bu yıl 2 liraya ağaçta kaldı. Çanakkale Lapsekili üretici, para etmeyen tonlarca şeftaliyi kürekle kasalara doldurarak meyve suyu firmalarına gönderdi.

Halil ATAŞ

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Çanakkale Lapseki’de şeftali üreticisi, para etmeyen ürünü tarlasında kürekle kasalara doldurarak meyve suyu firmalarına gönderdi.

“MARKETLERDE 15 LİRA İLE 30 LİRA ARASINDA”

Sosyal medyadan, Lapsekili şeftali üreticisinin çaresizliğini gösteren bir video paylaşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, “Lapseki şeftalisi para etmedi. Üretici, ürününü böyle meyve suyu firmalarına veriyor. Marketlerde şeftali 15 lira ile 30 lira arasında. Ağaçlarda kilosu 2 liradan şeftali var ama ne alan tüccar, ne ihracat yapan şirket var” notunu düştü.

“ŞEFTALİ ÜRETİCİSİ KRİZDE”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, önceki gün yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Çardak Beldesi'nde yaptığı incelemede, şeftali üreticisinin krizde olduğunu söyledi. Ceylan, “Çardak başta olmak üzere Biga yarımadasında bir önceki yıla oranla şeftali de rekolte artışı var. Geçen yıl dalında kilosu 10 liraya müşteri bulan şeftali, bu yıl 2 liraya ağaçta dalında kaldı” ifadelerini kullandı.