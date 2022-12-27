Abone Ol

Şehit Er Hüseyin Korkmaz’a veda

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma: 14:31 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şehit Er Hüseyin Korkmaz’a veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın cenazesi, memleketi Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldı.  Şehidin küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşini, baba Ali Korkmaz teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz’ın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi. (AA)

Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu İlginizi Çekebilir Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
X Reklam