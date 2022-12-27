Şehit Er Hüseyin Korkmaz’a veda
PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın cenazesi, memleketi Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi’nde tören düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.
Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldı. Şehidin küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü.
Şehidin kardeşini, baba Ali Korkmaz teselli etti.
Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz’ın naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi. (AA)