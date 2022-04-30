Şehit Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün toprağa verildi

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün cenazesi, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde toprağa verildi.

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Şırnak’ta, PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen ‘Eren Abluka-5’ operasyonunda kayadan düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün cenazesi Çorlu Atatürk Havalimanı’na, buradan da memleketi Tekirdağ’ın Saray ilçesine getirildi.

Şehit Akgün’ün cenazesi helallik alınması için önce baba evi önüne götürüldü. Burada oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören anne Şermin Akgün, “Oğlum sen böylemi gelecektin? Güzel yavrum, böyle mi bayramlaşacaktık” diye ağlarken, baba Fikri Akgün ise güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Akgün’ün oğlu Nuri Ediz (6), ev önünde ve camideki törende babasının fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Nuri Ediz’i annesi Büşra Şeneroğlu, öperek teselli etmeye çalıştı.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün cenazesi Ayazpaşa Camisi’ne götürüldü. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akgün, Kavacık Şehitliği’nde toprağa verildi. (DHA)