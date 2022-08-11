Şehit Uzman Çavuş Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adıyaman’ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in naaşı, askeri bir uçakla ailesinin yaşadığı Gaziantep’e getirildi.

Vali Davut Gül ile askeri yetkililer ve silah arkadaşlarının katıldığı törende, uçaktan şehidin naaşıyla birlikte Siirt'teki birliğinden bir silah arkadaşı da tabutunun üstündeki bayrağın şilt kutusu ile özel eşyalarının olduğu bavulu indirdi.

Bu ayrıntı, törene katılanları gözyaşına boğdu. Bu şilt daha sonra şehidin yakınlarına teslim edildi.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN

Şehit için Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, milletvekilleri, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç’ın yanı sıra askeri erkan ve kent protokolü katıldı.

ŞEHİDİN YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Törende, şehidin küçük kardeşi fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit kardeşini protokol üyeleri teskin etti.

Şehidin asker kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek’te şehit ağabeyini son yolcuğunda yalnız bırakmazken şehit kardeşlerinin gözyaşı dökmesi yürek yaktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül şehidin babası Erol Şimşek'e başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

İlginizi Çekebilir Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı