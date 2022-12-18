Selden zarar gören esnaftan 1 ay su ücreti almayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketi yaşanan Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacağını bildirdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, şiddetli yağış nedeniyle selin yaşandığı iki ilçede belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, oda başkanları ve muhtarlarla esnafı ziyaret eden Böcek, esnafın ve vatandaşın taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak selin yaşandığı 12 Aralık gecesinden itibaren tüm personel ve birim amirleriyle afet bölgesinde olduklarını anlatan Böcek, şunları kaydetti:

“Hasar büyük. Kumluca’da 10’a yakın köprü zarar gördü. 12 bin 500 narenciye bahçesi ve örtü altı sera sular altında kaldı. 501 personelimiz ve 170’e yakın aracımızla afet bölgesinde olduk. Arkadaşlarımızı seferber ettik. Aşevimizle 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Kumluca ve Finike’de selden zarar gören esnafın suyunu bir ay ücretsiz karşılayacağız. Afet siyaset üstü bir durumdur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

737 VATANDAŞIN EVİ ZARAR GÖRDÜ

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildiren Böcek, şu ana kadar 737 vatandaşın evinin zarar gördüğünü belirtti.

Yaraların el birliğiyle sarılması amacıyla vatandaşlara halı, yatak, oturma grubu, giysi yardımlarına başladıklarını aktaran Böcek, vatandaşın derdine derman olmaya devam edeceklerini söyledi.

Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 22 Aralık’ta afet bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geleceğini kaydetti. (AA)