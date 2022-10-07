Sendikalar promosyon için birleşti

Aydın’ın Söke ilçesinde eğitim alanında örgütlü 4 sendika özel bir bankanın promosyon güncellemesi yapmamasını banka önünde ortak açıklama ile protesto etti.

Latif SANSÜR

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Söke'de örgütlü Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş Söke ilçe temsilcilikleri özel bir bankanın promosyonda güncelleme yapmamasını ortak bir eylem ve basın açıklamasıyla protesto etti. Türk Eğitim Sen Söke İlçe Başkanı Ahmet Bor, sendikaların vicdanı ve hukuki bir haksızlığı protesto etmek amacıyla toplandıklarını söyledi. 2021 yılında yapılan ihale sonrası ilgili banka ile maaş sözleşmelerinde personel başına promosyonun 3 bin 420 TL olarak imzalandığını belirten Bor, yapılan anlaşma sonrası ekonomik anlamda öngörülemeyen gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

“SÖZLEŞMENİN FESHİNİ İSTEDİK”

Promosyon güncellemesinin bu gelişmeler ışığında yapılması için girişimlerini sürdürdüklerini söyleyen Bor, “Dört büyük sendika temsilciliği olarak 2022 Mart ayından itibaren promosyon anlaşmamızın güncellenmesi gerektiğini belirterek girişimlerde bulunduk. Dilekçeler toplayıp Milli Eğitim müdürlüğü aracılığı ile bankaya ilettik. Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile bir iyileştirme talebimizin olduğu iyileştirme yapılmayacaksa sözleşmenin feshi için bankaya ödememiz gereken tutarı talep ettiğimiz bir yazı bankaya ulaştı” diyerek bankanın herhangi bir güncelleme yapılmayacağını, sözleşmenin feshi durumunda da bankaya kişi başına 4 bin 300 TL ödenmesi gerektiği yanıtını aldıklarını söyledi.

“BU NASIL HUKUK, NASIL VİCDANDIR”

Bankanın tavrını vicdansızlık olarak nitelendiren sendikalar adına konuşan Bor, “Emekli maaşları ortalama olarak bir memur maaşının yarısına denk gelmekte iken söz konusu banka emekli maaşlarını taşıyan müşterilerine 7 bin 500 TL verirken bizim 3 bin 420 TL'miz nasıl olağandır. Bu nasıl hukuktur? Bu nasıl bir vicdandır” şeklinde konuştu.

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