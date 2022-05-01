Sendikalar Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim’deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.
Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Arzu Çerkezoğlu, konuşmasında “Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız.
Sizlerde biliyorsunuz İstanbul’da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı’nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır.
Yıllarca 1 Mayıs’ın ve Taksim’in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda” dedi.
Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (İHA-DHA)