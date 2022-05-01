Sendikalar Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

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Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim’deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.

Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Arzu Çerkezoğlu, konuşmasında “Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız.

Sizlerde biliyorsunuz İstanbul’da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı’nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır.

Yıllarca 1 Mayıs’ın ve Taksim’in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda” dedi.

Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (İHA-DHA)

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