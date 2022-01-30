SES: Bakan Koca kendini inkar ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vaka sayıları için, "Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız" sözlerini değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), "Bakan kendini inkar ediyor" ifadelerinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da halka seslendiği konuşmasında, “Artan vaka sayıları konusunda sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” ifadelerini kullanmıştı.

SES: YA BİR İTİRAF YA DA ‘ÖLÜMLERE ALIŞIN’ DEMEK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, bakanın bu açıklamalarına ‘Bakan kendini inkar ediyor' diyerek tepki gösterdi.

SES Ankara Şubesi'nin açıklamasında, “Bakan gripten bugün açıklanan covid kaynaklı ölümlerden daha fazla kişi ölüyor diyor. 2022 yılında ölümler 150’nin üstünde seyrederken, 2020 yılında günlük ortalama açıklanan ölüm sayısı 75 idi. Bakanın açıklamaları ya o dönemki verilerin bizlerin ifade ettiği gibi gizlendiğinin itirafı ya da bakan bu ölümlere alışın demeye çalışıyor…”

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