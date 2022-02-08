Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne geliyor?

Sevgilisi olan ya da olmayan sevgi dolu milyonlarca her yıl 14 Şubat tarihinde Sevgililer Günü'nü kutluyor. Sevgililer gününün tarihçesi milattan sonra 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu özel günde çiftler genellikle ya birbirlerine mesajlar atarak ya da sürpriz hediyeler alarak kutluyor. Sevgililer Günü 2022 yılında 14 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

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Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Günümüzde de sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. 14 Şubat’ta Sevgililer Günü hediyesi ile sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz. İşte Sevgililer Günü hakkında merak edilenler ve hediye önerileri…

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ERKEĞE ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

– Gömlek ve kravat takımı

– Oyun konsolu

– Ayakkabı

– İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

– İmza kalemi

– Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

– El örgüsü ile yapılmış kazak

– Destekledikleri takımın forması ya da ürünü

KADINA ALINABİLECEK SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ

– Tektaş pırlanta yüzük

– Gümüş veya altın kolye

– Parfümeri ürünü

– Şık bir elbise

– Ayakkabı

– Çikolata paketi

– Kol saati

– Çanta

– Resminin olduğu bir tablo

– Çiçek

– Adına hazırlanmış bir kupa

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.