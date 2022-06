Seyit Torun: Bizim adayımız belli

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "6'lı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok" dedi.

Yaşar ANTER

Muğla ili ve ilçelerinde üç gündür ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mumcular Mahallesi Muhtarı Muhammet Işık ile Geriş Mahallesi Muhtarı Hayrullah Kayacan'a CHP'ye üye olmaları nedeni ile rozetlerini taktı.

“İKTİDARDAN KURTULMANIN TEK ÇARESİ SANDIK”

Torun, ülkenin içinde bulunduğu durumdan herkesin haberdar olunduğunu belirterek “Her sabah uyandığımızda yeni bir gündem, Türkiye her anlamda saldırıya uğruyor ve daha da kötüye gidiyor. Bunun bir tek çaresi var; bir an önce seçim. Ve bu karanlık iktidarı da, bu ülkeye zarar veren ve 20 yıldır her alanda bu ülkeye tahribat yapmış bu iktidarı da sandıkta göndermek. Başka çaresi yok. İçinden bulunduğumuz sorunun tek çözümü bu iktidarı değiştirmek” sözlerini kullandı.

“ÖDEDİĞİMİZ VERGİLER NEREYE GİDİYOR?”

“Eğitimde öyle bir hale geldik ki” diyerek konuşmasına sürdüren Torun, şöyle konuştu:

*İnsanları tercih yapma veya çocuğunun eğitimi ile ilgili irade koyma şansını yitirmiş hale getirdiler.

*Sağlık deseniz öğündükleri bir sağlık sistemi vardı o da çöktü. Yol yaptık köprü yaptık dediler artık onlar da paralı döviz üzerinden hepsi. Şunu sormamız gerekmiyor mu? Bizim ödediğimiz vergiler nereye gidiyor?

*Bu ülkede içtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe kadar, vergi veriyoruz, gelir vergisi mükellefi olmaya gerek yok. Eğer bize harcansa satın alma gücümüzün artması lazım, refahımızın artması ve daha iyi koşullarda yaşamamız lazım.

*Bizim refahımızın artmadığına göre kim zenginleşiyor bu ülkede? Beşli çete. Sarayın beslemeleri bu ülkeni rantını yiyor.

*Londra'daki bir avuç faiz lobisi bu ülkenin rantını yiyor, ama vatandaşa gelince iban numarasını gönderiyor, onlar hiçbir fedakârlığa katlanmıyorlar. Bu kötü gidişata hep birlikte son vermeliyiz. Bu bizim bu ülkeye olan sorumluluğumuz, borcumuz.

*Eğer bu ülkeyi Kuvâ-yi Milliye ruhu ile kuranlar, mücadele edenler, bize Cumhuriyeti, demokrasiyi armağan edenler bu ülkeyi kuranlar mücadele vermişse şimdi de Kuvâ-yi Milliye ruhu ile bizim mücadele etmemiz gerekir. Eğer bu sorumluluğu yerine getiremezsek bedelini hep beraber öderiz.

“ERDOĞAN'IN TUZAĞINA DÜŞMEYİZ”

Torun, gittikleri birçok yerde altılı masayla ilgili sorular sorulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

*Biz adayımızı altılı masanın da iradesi ile günü gelince açıklarız. Erdoğan talep etti, Erdoğan istedi diye tuzağına düşmeyiz. Açtığı alana girmeyiz. Elbette yeri ve zamanı gelince o adayımız da açıklanır.

*Peki adayımız nasıl olacak? Bizim adayımız belli. Sonuçta he birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var.

*Altılı masayı oluşturan, adalet yürüyüşünü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var.

*Bu ülkede istediğimiz demokratik parlamenter sistemi getirecek tek bir isim var. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masa karar verecek bunu oluşturacak. Başkalarının bizi çekmeye çalıştığı yere girmeyeceğiz.

Torun, açıklamasının sonunda ise Ege'de Yunanistan ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan Adalar krizini siyasi diplomasi içerisinde çözeceklerini, o adalar silahlandırılırken, iktidarı çok uyardıklarını ancak dikkate alınmadıklarını, sorunları diplomasi ve barışçıl ilişkilerle çözeceklerini söyledi.

