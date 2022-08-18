SGK ve İşkur hakkında suç duyurusu

Alo 170 hattıyla ilgili yapılan ihalede şart koşulan işler, belirtilen zaman içerisinde şirket tarafından gerçekleştirilmediği gerekçesiyle hem şirket yetkilileri hem de SGK ve İşkur ihale yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fırat FISTIK

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Alo 170 hattı için ihaleye çıkmış, ihaleyi Pusula Call Center şirketi kazanmıştı. İhale şartnamesine göre 1-5 Temmuz arasında Alo 170 internet sitesi üzerinden webchat uygulaması, yapılması gereken yazılımlar, e-devlet üzerinden entegrasyon ve mobil uygulamanın hazır hale gelmesi gerekiyordu.

Şartnamede ayrıca belirtilen işlemlerin, ihaleyi alan şirket tarafından 5 Temmuz’a kadar yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshedileceği yazıyor.

Avukat Çağdaş Eker, hem şirket yetkilileri, hem SGK ihale yetkilileri hem de İşkur yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulundu.

Bunun yanı sıra Cimer'e de bir yazı yazıldı. Gelen cevapta, “Çalışma hayatı Alo 170 iletişim merkezi işlemlerinde 01.07.2022 tarihi itibarı ile yeni uygulamaya geçilmiş olup, e-devlet sistemi ile entegrasyonu konusunda kurum birimleri ve yetkili firma ile görüşmeler devam etmektedir” denildi. E-devlet entegrasyonu hâlâ yapılmış değil.

İŞ YAPILMADI AMA PARA ÖDENDİ

Avukat Eker'in dilekçesinde de şu ifadeler yer aldı:

“Bütün başvurularımıza rağmen, sözleşme ve şartname hükümlerinin bu kadar açık olmasına rağmen ihale makamı idare yetkililerinin verdiğimiz hiçbir dilekçeye cevap vermemesi, bahsi geçen şirket hakkında da sözleşme ve şartname hükümlerini işletmemesi ihale yetkilisi kamu görevlilerinin de bir menfaat temin edip etmediği şüphesi uyandırmaktadır.

Zira sözleşme ve şartname hükümleri yoruma ve tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olup belli hizmetlerin 5 gün kesintisiz verilmemesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi gerekmektedir.

Hiçbir kamu kurum ya da kuruluşunda hiçbir kamu görevlisinin hizmet bedeli olarak hakediş ödenen bir işe ilişkin 49 gün boyunca göz yumması düşünülemez.”

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