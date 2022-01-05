Sıcak hava durumunun ardından yağışlı günler geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselişini iki gün boyunca sürdürecek ve ardından yağışlı günler gelecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, İstanbul’da hava 20 dereceye yaklaşacak. Sıcak günlerin ardından hava sıcaklıkları bir miktar düşecek ve yağışlar yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak.

DON UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya’nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta’nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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