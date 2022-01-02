Siirt Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Siirt Üniversitesi’nin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2022 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 25.01.2022

Giriş Sınav Saati : 14:00

Giriş Sınav Yeri : İlgili Birimlerde

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 27.01.2022

Başvuru Yeri : İlgili Birimler

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