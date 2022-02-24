Silah paylaşımı yapan Afganlara baskın: Ev sahibi de gözaltında
İstanbul'da sosyal medyadan silah ve kılıçlarla paylaşım yapan Afgan uyruklu şüphelilere polis operasyon düzenledi. Şüphelilerden 4'ü yakalanırken kaçak olarak Türkiye'de bulunan Afganlara evlerini kiralayan 2 ev sahibi de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollarla gelen yabancılara yönelik yapılan çalışmada, sosyal medyadan silah ve kılıçlarla paylaşım yapan Afgan uyruklu bazı şüphelileri belirledi.
TABANCA, KILIÇ VE TÜFEKLİ PAYLAŞIM
Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, elinde tabanca, tüfek ve kılıçla paylaşım yapan şüphelilerden birinin Abdulcelil A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Arnavutköy'de bir adreste kaldığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu Abdulcelil A. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.
EV SAHİPLERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Polis, şüphelilere evini kiraya vererek göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen 2 ev sahibini de gözaltına aldı. Afgan şüphelilerin paylaşımlardan ötürü pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 2 ev sahibi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.