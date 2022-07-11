Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu inşaat işleri yaptıracak
Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından muhtelif doğalgaz, tesisat ve inşaat işleri yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muhtelif Doğalgaz, Tesisat ve İnşaat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.08.2022 – 10:00
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