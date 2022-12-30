Sinan Ateş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Ankara’da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başından, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan ve daha sonra özel hastaneye kaldırılan Sinan Ateş hayatını kaybetti.

ENGİNYURT: HAİNCE PUSU

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekilli Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah” dedi.