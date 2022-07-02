‘Sivas Katliamı Davası bir demokrasi sınavıdır’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Madımak katliamının 29’uncu yılı düzenlenen eylem, protesto ve ağıtlarla anıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Sivas ilinde 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yaşamlarını yitiren 33 kişi için anma töreni ve protestosu düzenlendi.

Etkinliğe dernek başkanı Avukat Cem Yalçın, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, sivil toplum örgütleri, dernek yöneticileri, yazarlar ve edebiyatçılar katıldı.

“SİVAS DAVASI BİR KAMU DAVASI OLARAK SÜRÜYOR”

Dernek adına basın açıklamasını okuyan Naciye Bayır, 1993 yılındaki olayların başlama anını, nedenini ve gelişimini anlattı. Bayır, şu ifadeleri kullandı;

*Sivas davası hali hazırda bir kamu davası olarak sürüyor ve uluslararası mahkemelere taşınmıştır. Sivas Katliamı davası bir demokrasi sınavıdır, insanlık davasıdır. Sivas davası bir vicdan davasıdır. Bu vicdan hepimizindir.

“İNSANLIK TARİHİNDE BÖYLE BİR VAHŞET GÖRÜLMEMİŞTİR”

*İnsanlık tarihinde din adına işlenen böyle bir vahşet görülmemiştir. Neredeyse hiçbir gerçek failin yargılanmadığı 29 yıl önce gerçekleşen davanın seyri gibi, daha öncesinde yaşanan Dersim, Çorum, Maraş katliamlarıyla birlikte bugünlerde neler yaşayacağımızın tohumlarını da attı. 3 solcudan dev örgüt çıkartan devlet, Sivas’tan bir örgütlü hareket çıkartamadı.

*Devlete göre yaşananların bütün sebebi tahrikti. Bizi yönettiğini düşündüğümüz devlet ve siyaseti; “tarikat- mafya-ticaret” arasına sıkışmış durumdadır. İnsanlık tarihinde din adına işlenen böyle bir vahşet görülmemiştir.

*Sivas katliamı gerek Alevi örgütlenmesinde gerekse Alevilerin bilincinde bir dönüm noktası olmuştur.

KATLİAMDAN ÇIKARILAN DERSLER”

Bayır açıklamasının sonunda ise Sivas katliamından çıkan birinci ve temel dersin, yalnızca ve yalnızca kendi gücüne ve örgütlülüğüne güvenmenin zorunluluğu olduğunu belirterek, “Aleviliğe yönelik ağır bir kuşatmanın yaşandığı ve saldırıların gündeme geldiği şu günlerde Alevilerin hak ve özgürlük mücadelesi için güçlü dayanışmanın yaratılması zorunluluğu her zamankinden daha yakıcıdır. Sivas katliamı insanlık suçudur ve bu insanlık suçunun aydınlanması için mücadelemiz devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Bayır'ın basın açıklamasının ardından katliamda ölen isimler tek tek okundu ve her birinin adına karanfiller bırakıldı.

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