Siyanürlü madene direnen köylüler: Altın tabağa konup yenmiyor

Kütahya'da Örencik ve Avcılar köylerinde siyanürle açılmak istenen altın madenine karşı ÇED olumlu kararının iptali için açılan dava nedeniyle mahkeme heyeti bölgede keşif yaptı. Köylüler, siyanürle maden çıkartılmak istenmesine tepki göstererek, "Havama dokunma, suyuma dokunma, toprağıma dokunma. Altın tabağa konup yenmiyor" dedi.

Kemal ATLAN

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Kütahya’da Simav ilçesine bağlı Örencik Köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Avcılar Köyü üzerinde planlanan altın madeni projesine karşı açılan ÇED iptal davası nedeniyle yapılan keşif incelemesine katılanlar, projeye tepki gösterdi.

40 KÖY OLUMSUZ ETKİLENECEK

Keşif öncesi Örencik Köyü’nde vatandaşlar yaptıkları açıklamalarla projeye karşı olduklarını söyledi. Örencik’te toplanan köylülere, Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku üyeleri, Kütahya ve Eskişehir Çevre Derneği üyeleri, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş destek verdi.

Maden ocağı projesine tepki gösteren vatandaşlar, ‘Eğrigöz dağıma dokunma. Siyanür ölüm demektir’, ‘Havamız, suyumuz, toprağımız, altından değerlidir’, ‘Eğrigöz dağı yok olmasın’, ‘Eğrigöz dağında altın madeni istemiyoruz’, ‘Doların yeşili değil, doğanın yeşili kazanacak’ şeklinde pankartlar açarak, ‘Eğrigöz dağıma dokunma’, ‘Altıncı filo Eğrigöz’ü terk et’, ‘Altın madeni istemiyoruz’ şeklinde sloganlar attı.

YAŞAMAK İSTİYORUZ, MADEN İSTEMİYORUZ

Köy sakinlerinden Zeynep Dumlu ise gözyaşları içinde projeye tepki göstererek şunları söyledi:

– Biz yaşamak istiyoruz, maden istemiyoruz. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz buradan geçiniyor. Biz doğamızı istiyoruz, biz suyumuzu istiyoruz, biz tarlalarımızı istiyoruz. Altın tabağa konup yenmiyor. Biz burada ekip, biçiyoruz ve karnımızı doyuruyoruz. Biz toprağımızı istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız ne yiyecek? Hangi suyu içecek? Biz siyanür istemiyoruz.